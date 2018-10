De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil dat de daders van de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in Turkije worden berecht, zei hij dinsdag in een toespraak over de zaak.

"Iedereen die van de moord wist, moet verantwoordelijk worden gehouden", stelt Erdogan. "De daders moeten worden uitgeleverd aan Turkije. De moord is in het Saoedische consulaat gepleegd, maar die bevindt zich op Turks grondgebied, daarom moet de zaak hier voor de rechter komen."

Ambassades en consulaten zijn, ondanks een wijdverbeide mythe, geen grondgebied van de staat in kwestie. Diplomatieke onschendbaarheid geldt alleen voor diplomatiek personeel.

Erdogan zegt ook dat het zeker is dat Khashoggi niet is omgekomen door een ruzie. "Wij hebben sterke aanwijzingen dat de moord op hem is gepland", stelt de Turkse president.

Volgens de president zijn vijftien mensen op de dag van de moord naar Istanboel gevlogen. Drie anderen vlogen de dag ervoor naar Turkije. Volgens Erdogan wijst dit erop dat de moord dagen van tevoren al is gepland.

Zes van deze mensen zijn op 2 oktober, de dag van de moord, met een privévliegtuig teruggevlogen naar Riyad, zei Erdogan. Daar zat volgens de Turkse president ook de man tussen die zich na de dood van Khashoggi voordeed als de journalist.

Erdogan zei ook dat de vijftien mensen, die worden gezien als een moordcommando, naar een bos bij Istanboel en de stad Yalova zijn gereden. Op die plaatsen is gezocht naar het lichaam van Khashoggi.

Nog veel vragen over de zaak

Dat het lichaam van de journalist nog niet is gevonden, vindt Erdogan raar. "Saoedi-Arabië heeft eindelijk toegegeven dat Khashoggi is gedood, maar zijn lichaam is nog niet gevonden. Dat klopt niet." Saoedi-Arabië zegt dat het lichaam aan een lokale medewerker is overgedragen. "Als dat zo is, dan willen wij weten wie dat is. Waarom noemen zij die naam niet?"

De Turkse president zegt vooral nog met veel vragen te zitten. "Waarom mochten wij pas na meerdere dagen het consulaat in? Waarom hebben ze zoveel verschillende verklaringen gegeven? Wie heeft de vijftien mensen bevolen naar Istanboel te gaan?"

Saoedi-Arabië geeft dood toe

Saoedi-Arabië heeft vorige week toegegeven dat Khashoggi om het leven is gekomen in het consulaat. De Saoedi's zeiden dat hij omkwam na een ruzie. Wat er met het lichaam is gebeurd, werd niet gezegd. Saoedi-Arabië zei eerst dat Khashoggi het consulaat zelf had verlaten.

Khashoggi verdween op 2 oktober, nadat hij het consulaat betrad om documenten voor zijn scheiding in orde te maken. De journalist wilde hertrouwen. De verloofde van Khashoggi liet 's avonds aan de Turkse politie weten dat hij vermist werd.

De Turkse autoriteiten lieten al snel weten audiobestanden te hebben waaruit blijkt dat Khashoggi door vijftien mannen is vermoord. De fragmenten zijn niet vrijgegeven.

