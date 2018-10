De autoriteiten in Mexicaanse kustgebieden maken zich op voor de komst van orkaan Willa. De gouverneur van de westelijke deelstaat Nayarit zegt dat ruim tienduizend mensen worden geëvacueerd. Scholen moeten de deuren sluiten.

De storm komt naar verwachting dinsdagavond laat (Nederlandse tijd) aan land en kan dan gepaard gaan met zware regenval. Gouverneur Antonio Echevarría waarschuwt de bevolking geen onnodige risico's te nemen.

"Laten we niet de macho of de superheld uithangen", sprak de gouverneur. "Het is een erg krachtige orkaan en we willen geen tragische gebeurtenissen."

In de kuststad Mazatlán in de staat Sinaloa zijn de voorbereidingen in volle gang. Meerdere hotels hebben deuren en vensters afgeschermd met houten planken. Bij een tankstation stond een lange rij auto's. Mensen wilden hun tank volgooien en voorraden inslaan bij een naastgelegen supermarkt.

45 centimeter regen mogelijk

Willa was eerder een orkaan in de verwoestende vijfde categorie, maar inmiddels weer afgeschaald naar categorie vier. De Mexicaanse veiligheidsdiensten verwachten schade als stroomstoringen en kapotte daken.

Het Amerikaanse orkaancentrum NHC verwacht dat er tot 45 centimeter aan regen kan vallen in Mexico. Dat zal vermoedelijk leiden tot overstromingen en landverschuivingen.

Bijna drie jaar geleden werd Mexico getroffen door orkaan Patricia, de hevigste orkaan ooit in het land. Duizenden mensen moesten destijds hun huis ontvluchten.

Orkanen profiteren van weerfenomeen El Niño

"Het orkaanseizoen in de Grote Oceaan duurt tot eind november, dus er kunnen nog een of twee grote stormen in dat gebied ontstaan", zegt Wilfred Janssen van Weerplaza. "Op de Grote Oceaan hebben orkanen kunnen profiteren van El Niño, die de watertemperatuur begint op te voeren."

El Niño is een weerfenomeen die eens in de paar jaar voorkomt en veel invloed heeft op het weer in grote delen van de wereld. Het ontstaat als opgewarmd water in het westen van de Grote Oceaan verplaatst richting de kust van Zuid-Amerika.

