De miljardair en filantroop George Soros heeft een explosief in zijn brievenbus gekregen. Het explosief werd maandag gevonden bij zijn huis in New York, schrijft The New York Times. De bom is uit voorzorg tot ontploffing gebracht.

Volgens The New York Times vond een medewerker van Soros een pakket in de brievenbus van het huis in Westchester County.

Toen de medewerker het pakket openmaakte, zag hij iets wat op een bom leek. Vervolgens bracht hij het pakket naar een bebost gebied in de buurt en belde hij de politie.

De melding over het verdachte pakketje kwam rond 15.45 uur bij de politie binnen. Soros was op dat moment niet thuis. De zaak wordt onderzocht door de FBI.

De 88-jarige Soros, die uit Hongarije komt en de Holocaust heeft overleefd, maakte fortuin met een investeringsfonds.

Met zijn Open Society Foundations zet hij zich in voor de verspreiding van democratie en de versterking van de rechtsstaat.

Door zijn activisme en joodse achtergrond is hij een geliefd doelwit van conservatieve en extreemrechtse groeperingen en een veelvuldig onderwerp van samenzweringstheorieën.