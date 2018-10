De Chinese president Xi Jinping heeft dinsdag de langste zeebrug ter wereld geopend. De brug is 55 kilometer lang en verbindt Hongkong, Macau en de Chinese stad Zhuhai met elkaar.

De bouw van de brug duurde negen jaar. Het project liep onder meer vertraging op door corruptie en ongelukken bij de bouw. Die hebben aan zeven mensen het leven gekost. Ook raakten honderden mensen gewond.

De brug is dan ook controversieel. Voorstanders vinden het een bouwkundig wonder dat goed is voor de economie en de reistijd tussen de steden zal verminderen.

Tegenstanders denken dat de bouw van de brug vooral een politiek motief had. Het bouwen van de brug kostte miljarden en critici zijn bang dat China probeert meer invloed op Hongkong te krijgen.

Ook zwemmen er witte dolfijnen in de Pearl River Delta, die met uitsterven worden bedreigd. Natuurbeschermers zijn bang dat de dolfijnensoort door de komst van de brug zal uitsterven.

Het grootste gedeelte van de brug is van China. Wie er gebruik van wil maken, moet "zich aan de Chinese wetten en regels houden", aldus de Chinese autoriteiten.

Brug moet tegen een stootje kunnen

De brug is zo gebouwd dat die een aardbeving met een magnitude van 8 en tyfonen moet kunnen weerstaan. Zo'n 400.000 ton staal is in de brug verwerkt. Dat is 4,5 keer zoveel staal als in de Golden Gate Bridge van San Fransisco zit.

Volgens televisiezender CNN mag niet iedereen zomaar gebruikmaken van de brug. Particulieren moeten een speciale vergunning hebben. De meeste chauffeurs zullen in de haven van Hongkong moeten parkeren en daar moeten overstappen op een speciale shuttlebus. Voor een enkele reis zijn ze tussen de 8 en 10 dollar kwijt. Ook zouden ze een auto kunnen huren zodra ze langs de douane zijn.

De meeste gebruikers van de brug zullen medewerkers van de Chinese overheid zijn die makkelijk een vergunning kunnen krijgen. Verder zullen mensen die veel geld in bepaalde goede doelen steken de brug naar verwachting ook veelvuldig gebruiken.

De brug zal woensdag in gebruik worden genomen.

