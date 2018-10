Orkaan Willa die onderweg is naar Mexico is iets afgezwakt qua sterkte, maar nog steeds 'extreem gevaarlijk', meldt persbureau AP. De verwachting is dat de orkaan dinsdagmiddag aan land zal komen.

Momenteel raast Willa over de Grote Oceaan. Lange tijd werd de orkaan ingeschaald in categorie 5, de hoogste die een storm kan krijgen.

Willa zal onder meer voor wind en hevige regenval gaan zorgen, verwacht het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC).

Volgens de NHC zal het zuidwesten, het westen en midden-Mexico getroffen worden. Langs de zuidwestelijke kust van Mexico kan tot 380 millimeter neerslag vallen. Mogelijk worden toeristische gebieden ook getroffen door Willa.

De Mexicaanse staten Sinaloa en Nayarit hebben de scholen in de kustregio gesloten en zijn druk bezig schuilkelders in gereedheid te brengen en opvangcentra in te richten. Ook de staat Jalisco bereidt zich voor.