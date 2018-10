Het Saoedische consulaat in Istanboel heeft de Turkse politie maandag verboden een geparkeerde auto van het consulaat te doorzoeken in de zaak-Khashoggi. CNN Türk meldt dat rechercheurs dinsdag wel aan hun onderzoek mogen beginnen.

De auto, met een kenteken voor diplomaten, werd eerder op maandag aangetroffen in een ondergrondse parkeergarage in Istanboel. Volgens Turkse media werd de wagen op 2 oktober bij het Saoedische consulaat gezien, toen de Saoedische journalist Jamal Khashoggi verdween.

Na wekenlange ontkenning liet Saoedi-Arabië zaterdag weten dat uit eigen onderzoek is gebleken dat Khashoggi is overleden bij een ruzie tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat. Deze verklaring wordt door de internationale gemeenschap in twijfel getrokken. Veelal wordt aangenomen dat de 59-jarige journalist is vermoord door een doodseskader.

Verschillende Turkse media hebben maandag beelden van 18 oktober getoond waar mogelijk de betreffende auto op te zien is. Op de beelden is ook te zien dat een andere auto met een kenteken voor diplomaten nadert en ernaast parkeert.

Er lijkt vervolgens een pakket verplaatst te worden van de ene naar de andere auto, waarna de tweede auto weer wegrijdt. Of de beelden echt zijn, is nog niet bekend.

Trump niet tevreden met informatie van Saoedi-Arabië

De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag dat hij niet tevreden is met de informatie die Saoedi-Arabië heeft gedeeld over de dood van Khashoggi. Trump sprak maandag met de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman via de telefoon.

Hij benadrukte wel dat hij een goede relatie met het olieland wil onderhouden, in verband met investeringen die het land in de Verenigde Staten heeft gedaan.

Trump heeft de afgelopen twee jaar, tegen het advies van veel adviseurs in, flink geïnvesteerd in de relatie met het Saoedische regime. Dit deed hij onder meer door een wapendeal van meer dan 100 miljard dollar te sluiten.

Zijn schoonzoon en naaste adviseur Jared Kushner is goed bevriend met kroonprins Mohammed Bin Salman. De prins zou persoonlijk betrokken zijn geweest bij het plan om de kritische Khashoggi naar het consulaat te lokken.

CNN toonde beelden van dubbelganger Khashoggi

CNN toonde maandag beelden van een man die zou zijn ingezet als dubbelganger van Khashoggi. Hij verliet het consulaat via de achterdeur, nadat de journalist zou zijn vermoord. De man nam vervolgens een taxi en reed naar een moskee, waar hij zich verkleedde.

Volgens Turkse bronnen hoort de dubbelganger bij het doodseskader van vijftien mannen dat naar het consulaat was gestuurd om Khashoggi onder handen te nemen.

Turkse onderzoekers hebben al op meerdere locaties naar de stoffelijke resten van de journalist gezocht. Zij konden pas laat starten met het onderzoek naar de verdwijning, doordat ze niet direct toestemming kregen om het consulaat te betreden.

De Turkse politie zou in de afgelopen week ook al meerdere medewerkers van het consulaat hebben verhoord. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft tot nu toe nog niets gezegd over het onderzoek. Eerder zei hij al dat hij dinsdag meer informatie zal prijsgeven.

Khashoggi uitte kritiek op kroonprins

Khashoggi leefde jarenlang op goede voet met het koningshuis van Saoedi-Arabië. Maar nadat kroonprins Salman meer macht kreeg, begon Khashoggi vaker kritiek te uiten.

De journalist verhuisde naar de Verenigde Staten, waar hij een column schreef voor The Washington Post. Ook kwam hij vaak in televisieprogramma's vertellen over het Saoedische koningshuis.

