Orkaan Willa, die over de Grote Oceaan richting Mexico raast, is maandag toegenomen in kracht tot categorie 5. Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) verwacht dat de orkaan voor levensgevaarlijke situaties gaat zorgen.

Willa zal onder meer voor wind en hevige regenval gaan zorgen, aldus het instituut. De verwachting is dat de orkaan dinsdagmiddag in Mexico aan land komt.

Volgens de NHC zal het zuidwesten, het westen en midden-Mexico getroffen worden. Langs de zuidwestelijke kust van Mexico kan tot 380 millimeter neerslag vallen. Mogelijk worden toeristische gebieden ook getroffen door Willa.

De Mexicaanse staten Sinaloa en Nayarit hebben de scholen in de kustregio gesloten en zijn druk bezig schuilkelders in gereedheid te brengen en opvangcentra in te richten. Ook de staat Jalisco bereidt zich voor.

De eilandengroep Islas Marias, zo'n 100 kilometer uit de kust, wordt als eerste bedreigd. Het NHC, dat Willa omschrijft als "extreem gevaarlijk", acht de kans groot dat het oog van de orkaan er precies overheen trekt. Mogelijk wordt daarna Mazatlan, een populair toeristenoord, getroffen.

Mogelijk ook overlast door tropische storm Vincente

Iets verder naar het zuiden zwakte de tropische storm Vicente wat af, maar ook deze kan voor veel wateroverlast zorgen in het zuiden en zuidwesten van Mexico. Het NHC waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen.

Drie jaar geleden hield Patricia, een van de krachtigste orkanen in de geschiedenis, huis aan de Mexicaanse Pacific-kust. Duizenden mensen werden gedwongen hun huis te verlaten.

