De Amerikaanse president Donald Trump gaat de "massale" financiële hulp aan de Midden-Amerikaanse landen Guatemala, Honduras en El Salvador stopzetten, of aanzienlijk verminderen.

Trump liet dat maandag weten via Twitter. Volgens de president zijn de drie landen kennelijk niet in staat om mensen te beletten hun land te verlaten en illegaal naar de Verenigde Staten te komen. Hij noemde de karavaan migranten die vanuit Midden-Amerika naar de VS trekt "een nationale noodsituatie".

Al eerder dreigde Trump zonodig het leger in te zetten om de migranten aan de Mexicaans-Amerikaanse grens tegen te houden. De migranten maken deel uit van een groep van in totaal zo'n vierduizend mensen die in een stoet door Honduras en Guatemala is getrokken en de VS als eindbestemming heeft.

Honderden migranten deden afgelopen weekend een poging om bij de plaats Tecun Uman Mexico binnen te komen, maar stuitten op de Mexicaanse politie. Enkele duizenden vooral Hondurese migranten kwamen in de Mexicaanse grensstad Tapachula aan na een voettocht vanaf de Guatemalteekse grens.

