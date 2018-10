De Turkse politie heeft vijf Turkse medewerkers van het Saoedische consulaat in Istanboel verhoord in de zaak-Khashoggi. De Saoedische journalist overleed onlangs onder mysterieuze omstandigheden tijdens een bezoek aan het consulaat.

Volgens de Turkse zender NTV zijn in totaal twintig medewerkers van het consulaat eerder deze week verhoord door het Turkse openbaar ministerie.

De Turkse president Tayyip Erdogan liet zondag weten dat hij dinsdag, tijdens zijn wekelijkse toespraak voor belangrijke leden van zijn partij, meer informatie zal prijsgeven over het onderzoek naar de dood van Khashoggi.

Erdogan heeft tot nu toe niets gezegd over het onderzoek, hoewel sommige regeringsgezinde media de afgelopen week wel stukjes informatie hebben gelekt.

Zo zouden de Turkse inlichtingendiensten een audio-opname hebben bemachtigd waaruit blijkt dat de Saoedische journalist Jamal Khashoggi tijdens zijn bezoek aan het consulaat is gemarteld en vermoord. Hij bezocht het consulaat ruim twee weken geleden.

CNN toonde beelden van dubbelganger die consulaat verlaat

Zender CNN zond maandag beelden uit van een man die zou zijn ingezet als dubbelganger van Khashoggi. Hij verliet het consulaat via de achterdeur, nadat Khashoggi zou zijn vermoord. De man nam vervolgens een taxi en reed naar een moskee, waar hij zich verkleedde.

Volgens Turkse bronnen hoort de dubbelganger bij het doodseskader van vijftien mannen dat naar het consulaat was gestuurd om Khashoggi onder handen te nemen.

Saoedi-Arabië gaf veel verschillende verklaringen

Saoedi-Arabië gaf de afgelopen twee weken diverse verklaringen voor de verdwijning van de journalist, die bekendstond om zijn kritiek op het Saoedische regime. Volgens de laatste versie zou Khashoggi per ongeluk zijn overleden toen hij tijdens een verhoor in een wurggreep werd genomen.

De lezing van de Turkse inlichtingendienst doet echter vermoeden dat er opzet in het spel was toen Khashoggi naar het consulaat werd gelokt.

De dood van Khashoggi heeft tot veel internationale verontwaardiging geleid. Veel landen, waaronder Nederland, zien af van een bezoek aan een conferentie over investeringen in Saoedi-Arabië die volgende week zal plaatsvinden. Verder hebben veel Amerikaanse bedrijven investeringen in Saoedi-Arabië opgeschort.

Regering Trump haalt banden met Saoedi-Arabië aan

De Amerikaanse president Donald Trump is door de zaak flink in verlegenheid gebracht. Trump heeft de afgelopen twee jaar, tegen het advies van veel adviseurs in, flink geïnvesteerd in de relatie met het Saoedische regime. Dit deed hij onder meer door een wapendeal van meer dan 100 miljard dollar te sluiten.

Zijn schoonzoon en naaste adviseur Jared Kushner is goed bevriend met kroonprins Mohammed Bin Salman, die persoonlijk betrokken zou zijn geweest bij de opdracht om de kritische Khashoggi naar het consulaat te lokken.

Duitsland roept landen op leveranties aan Saoedi's op te schorten

Veel Democraten en Republikeinen willen dat de VS geen banden met Saoedi-Arabië onderhoudt zolang er geen helderheid is over de zaak. Het telt voor veel politici ook mee dat Khashoggi sinds twee jaar in de VS woonde.

De journalist ontvluchtte zijn thuisland nadat de overheid zijn accounts op sociale media had geblokkeerd en had een aanvraag ingediend om Amerikaans staatsburger te worden.

Trump heeft de onduidelijkheid in de zaak veroordeeld, maar heeft ook duidelijk gemaakt de wapenhandel met het land niet te willen stopzetten.

Duitsland heeft ondertussen wel gezegd de wapenleveranties aan Saoedi-Arabië op te schorten. Bondskanselier Angela Merkel riep maandag andere landen op hetzelfde te doen.

