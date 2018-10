De Amerikaanse president Donald Trump wil de officiële erkenning van transgenders terugdraaien, meldt The New York Times maandag. Als het aan Trump ligt, is het in de toekomst in de VS alleen maar mogelijk om door de overheid als man of vrouw erkend te worden.

Diverse overheidsorganisaties bereiden nieuwe wetgeving voor die Title IX aanpast, de federale wet die discriminatie op basis van geslacht uitsluit.

Volgens een memo die The New York Times in handen heeft, wordt in het paspoort voortaan alleen maar het geslacht erkend waarmee iemand geboren is. Het gaat volgens de memo om "het geslacht dat objectief en wetenschappelijk kan worden vastgesteld" na de geboorte.

Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid wil officieel niet reageren op de gelekte memo. Het departement verwijst echter wel naar een uitspraak die een conservatieve rechter in 2016 in Texas deed. Deze rechter bepaalde dat er geen wetgeving is die discriminatie op basis van genderidentiteit verbiedt.

Obama bestendigde wettelijk de rechten van transgenders

Mensenrechtenorganisaties hebben boos gereageerd op de gelekte memo. "De regering wil ontkennen dat we überhaupt bestaan", aldus een woordvoerder van het National Center of Transgender Rights.

De nieuwe wetgeving zou de door de regering van Barack Obama doorgevoerde aanpassingen op dit vlak terugdraaien. De liberale wetgeving, die de rechten van transgenders bevestigde en bestendigde, stuitte veel aanhangers van Trump tegen de borst.

Eerder heeft de president ook al nieuwe richtlijnen voor de acceptatie van transgenders in het leger en het sekseneutraal maken van toiletten geprobeerd terug te draaien.

Tevergeefs geprobeerd wetten aan te vechten

De nieuwe wetten van Obama op het gebied van transgenders zijn bij meerdere rechtbanken aangevochten, maar zonder succes.

Veel transgenders hebben het gevoel dat zij niet in het juiste lichaam zijn geboren. Soms veranderen zij hun sekse met een operatie. Naar schatting 0,7 procent van de mensen noemt zichzelf transgender.

