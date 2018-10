De Saoedische journalist Jamal Khashoggi zou zijn gedood door iemand die hem in een wurggreep nam, heeft een Saoedische ambtenaar tegen de Amerikaanse televisiezender ABC News gezegd.

Hiermee wilde de aanvaller voorkomen dat Khashoggi het consulaat in Turkije zou verlaten of om hulp zou schreeuwen, aldus ABC News.

De Saoedische journalist verdween op 2 oktober, nadat hij het Saoedische consulaat in Istanboel was binnengegaan om papieren te regelen voor zijn scheiding. Hij is daarna niet meer gezien.

Uit de eerste resultaten van een onderzoek dat Saoedi-Arabië heeft ingesteld, blijkt dat Khashoggi is overleden na een ruzie in het consulaat. Er zijn achttien mensen opgepakt in de zaak.

Volgens de onderzoekers zou Khashoggi ruzie hebben gekregen met mensen in het consulaat, meldt de Saoedische staatstelevisie. Die ruzie leidde vervolgens tot zijn dood.

Saoedi-Arabië meldt niets over locatie van lichaam journalist

Saoedi-Arabië heeft niets gezegd over wat er met het lichaam van Khashoggi is gebeurd. Het onderzoek naar de achttien verdachten loopt volgens Saoedische media nog.

Eerder stelde Saoedi-Arabië nog dat Khashoggi het consulaat gewoon had verlaten. Later werd juist door de Saoedische autoriteiten beweerd dat de dood van Khashoggi "een vergissing" was.

Kroonprins Mohammed condoleert familie

Zondagavond belde zowel de Saoedische koning Salman als prins Mohammed met de zoon van Khashoggi om hem te condoleren, stelt het Saoedische persbureau SPA.

Ook spraken de Amerikaanse president Donald Trump en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan met elkaar. Ze lieten weten de zaak rondom Khashoggi tot op de bodem te willen uitzoeken.

