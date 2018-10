De regerende partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) heeft zondag een kleine overwinning geboekt in de regionale verkiezingen in Polen. Uit een exitpoll blijkt dat de partij 32,3 procent van de stemmen heeft gekregen, tegen 26,9 procent vier jaar eerder. Het Burgerplatform, een coalitie van oppositiepartijen, zou uitkomen op 24,7 procent.

"Dit resultaat is een goed voorteken voor de parlementaire verkiezingen", zei PiS-leider Jaroslaw Kaczynski. De partij won in 2015 een absolute meerderheid in de nationale verkiezingen met een sociale en nationalistische agenda, die hamerde op de katholieke identiteit van Polen.

De uitslag toont dat de PiS bij veel Polen nog steeds populair is, ondanks kritiek uit Europa dat de partij de rechtsstaat ondermijnt.

Maar Kaczysnki moet zich ook zorgen maken. De Polen kozen ook gemeenteraden en burgemeesters. Het burgemeesterschap in hoofdstad Warschau gaat aan PiS voorbij. Daar won de pro-Europese kandidaat Rafal Trzaskowski.

Bovendien kreeg de Boerenpartij 17 procent van de provinciale stemmen. Die partij bestuurt nu met het Burgerplatform in de meeste provincies en die coalitie kan blijven bestaan. De definitieve uitslag komt later in de week.