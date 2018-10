Duitsland zal geen wapens aan Saoedi-Arabië leveren zolang niet is opgehelderd wat er met de verdwenen journalist Jamal Khashoggi is gebeurd. Dit heeft Bondskanselier Angela Merkel zondag gezegd op een campagnebijeenkomst van haar partij.

Merkel herhaalde haar veroordeling van de moord op de journalist, die niet meer is gezien sinds hij op 2 oktober het Saoedische consulaat in Istanboel binnenging.

"We zijn er verre van overtuigd dat dit is opgehelderd en dat zij die verantwoordelijk zijn aansprakelijk zijn gesteld", zei Merkel tegen journalisten. "Wat betreft wapenexporten, die kunnen in de huidige omstandigheden niet plaatsvinden."

Saoedi-Arabië is na Algerije de grootste klant van de Duitse militaire industrie. Dit jaar is voor 416 miljoen euro aan exportvergunningen uitgegeven voor wapenleveranties aan het koninkrijk.

Saoedische minister Buitenlandse Zaken: 'We weten niet waar het lichaam is'

De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir zei zondag dat de moord een "grote en ernstige vergissing" was. Hij beloofde de familie van Khashoggi dat de verantwoordelijken zullen worden gestraft. "Dit is een vreselijke fout. Dit is een vreselijke tragedie. Onze condoleances gaan uit naar hen, we voelen hun pijn", zei Jubeir in een interview met Fox News.

Jubeir voegde eraan toe dat de Saoedi's niet weten hoe Khashoggi is vermoord in hun consulaat of waar zijn lichaam is. Hij vertelde in het interview dat Khashoggi werd benaderd door een "Saoedisch veiligheidsteam" toen hij het consulaat binnenkwam. De lezing van wat er daarna gebeurde, verschilt met die van Turkse functionarissen, wat de Saoedi's ertoe bracht om onderzoek te doen.

"Hij is gedood in het consulaat, we weten niet in detail hoe, we weten niet waar het lichaam is", zei Jubeir. "We zijn vastbesloten om de onderste steen boven te krijgen. We zijn vastbesloten om diegenen te straffen die verantwoordelijk zijn voor deze moord."

