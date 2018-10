In Taiwan zijn zondag minstens 22 mensen om het leven gekomen nadat een trein ontspoorde.

Het ongeluk gebeurde in Yilan, een streek in het noordoosten van het Aziatische eiland die populair is onder vakantiegangers. Inmiddels zijn reddingwerkers ter plaatse.

Bij het ongeluk ontspoorden zes wagons, die vervolgens op hun kant terechtkwamen. De Taiwanese politie onderzoekt hoe dat heeft kunnen gebeuren. Volgens het nationale spoorbedrijf was de trein in goede staat.

De plaatselijke autoriteiten melden dat naast de 22 doden 171 mensen gewond zijn geraakt. Tevens zouden zich nog mensen bevinden in de treinstellen. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend gemaakt.

De Taiwanese president Tsai Ing-wen en premier William Lai hebben hun medeleven uitgesproken richting de slachtoffers en hun nabestaanden. "We zijn met man en macht bezig met de reddingsoperatie", aldus de president op Facebook.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!