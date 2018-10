De hoogste vertegenwoordiger van China in de semiautonome regio Macau is van een hoge flat gevallen en daarbij overleden.

Dat heeft de centrale overheid van China zondag gezegd, meldt persbureau AP.

Zheng Xiaosong (59) woonde in diezelfde flat. Hij zou volgens de Chinese afdelingen in Hongkong en Macau aan depressies hebben geleden. Zheng was een liaison tussen China en Macau.

Over het incident en de dood van de hoogste Chinese functionaris in Macau zijn verder geen mededelingen gedaan. Leider Fernando Chui van Macau liet weten dat hij geschokt is door de dood van Zheng.

Macau heeft net als Hongkong een eigen regeringssysteem dat los staat van het communistische systeem in China. Officieel heeft het de status van 'speciale administratieve regio'.

