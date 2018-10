De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag gezegd dat zijn land zich terugtrekt uit een kernwapenverdrag met Rusland. De Verenigde Staten beschuldigen de Russen ervan de afspraken te schenden.

Het gaat om het Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty uit 1987, waarin de VS en de toenmalige Sovjet-Unie afspraken geen nieuwe raketten voor de middellange afstand (500 tot 1.000 kilometer) te zullen ontwikkelen. Raketten die vanaf zee worden gelanceerd vielen niet onder het verdrag, dat na de val van de Sovjet-Unie werd overgenomen door Rusland.

Volgens de Amerikanen ontwikkelt Rusland een kruisraket voor de middellange afstand en schendt het land daarmee de bepalingen van het akkoord. Moskou ontkent dat.

"We gaan niet toestaan dat zij een kernwapenovereenkomst schenden en wapens maken die wij niet mogen maken", zei Trump volgens Amerikaanse media zaterdag tegen journalisten na een campagnebijeenkomst in Nevada. "Wij hebben de afspraken gerespecteerd, maar Rusland heeft dat helaas niet gedaan, dus we gaan het verdrag beëindigen, we gaan ons eruit terugtrekken."

De president sluit zich daarmee aan bij de standpunten van zijn nationale veiligheidsadviseur, John Bolton, die al langer aandringt op een einde aan het akkoord. Bolton brengt zondag een bezoek aan Moskou om te spreken met zijn Russische tegenhanger, Nikolai Patrushe. Het is waarschijnlijk dat het kernwapenverdrag ook ter sprake zal komen.

Trump voegde daaraan toe dat er voor de VS niets anders op zit dan zelf ook dergelijke wapens te gaan produceren, tenzij "Rusland en China naar ons toekomen en zeggen: laten we allemaal de slimme keuze maken dat niemand van ons deze wapens ontwikkelt."

Deskundigen waarschuwen dat het Amerikaanse besluit kan leiden tot een nieuwe kernwapenwedloop tussen de VS en Rusland.

VS wil ook meer antwoorden van Saoedi-Arabië in kwestie-Khashoggi

Trump sprak zich tijdens het persmoment op zaterdag ook nog even uit over de vermissing van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, die volgens de Amerikaanse bondgenoot Saoedi-Arabië om het leven kwam bij een ruzie op het Saoedische consulaat in Istanboel.

Toen hem werd gevraagd of hij genoegen neemt met dat verhaal, antwoordde de Amerikaanse president dat het een "goede eerste stap" is, maar dat er nog steeds onbeantwoorde vragen zijn. Aanvankelijk noemde Trump de Saoedische verklaring nog "geloofwaardig".

