Premier Mark Rutte wil dat "de onderste steen boven komt" over de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Nederland sluit zich hiermee aan bij de oproep van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk om snel duidelijkheid te verkrijgen over wat er precies is gebeurd.

Rutte deed zijn uitspraak op zaterdag in Kopenhagen, waar hij een bijeenkomst over duurzame ontwikkeling bijwoont. De genoemde landen hebben aangedrongen op een geloofwaardig onderzoek.

De premier noemt de dood van de journalist "een ongelofelijk trieste zaak". Hij zei verder dat het "op zichzelf goed is dat er eindelijk enige duidelijkheid is verschaft door Saoedi-Arabië". Het land kwam zaterdag met een verklaring over de dood van de journalist.

Volgens Saoedische onderzoekers heeft Khashoggi ruzie gekregen tijdens zijn bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel op 2 oktober. Zij zeggen dat de ruzie tot zijn dood heeft geleid. Wat er met zijn lichaam is gebeurd, blijft een raadsel. Achttien mensen zijn inmiddels opgepakt.

Vanwege de verdwijning van Khashoggi besloot het kabinet de reis van minister Wopke Hoekstra van Financiën naar de Saoedische hoofdstad Riyad te annuleren. Hoekstra zou daar een investeerdersconferentie bijwonen. Onzeker is of de handelsmissie van Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) in december nog doorgaat.

Zoekactie naar lichaam van Khashoggi

Het Turkse onderzoeksteam dat de verdwijning van Khashoggi onderzoekt, meldde eerder al dat de journalist dood was. Sinds vrijdag zoeken zij naar zijn lichaam in een bos bij Istanboel en in de stad Yalova.

De onderzoekers besloten op deze twee plekken te zoeken na een eerste onderzoek naar auto's die bij het Saoedische consultaat stonden op de dag van Khashoggi's verdwijning. Momenteel worden beveilingsbeelden in de omgeving van het bos bekeken.

Volgens Turkije zullen de Turkse onderzoekers "spoedig" ontdekken wat er met het lichaam van Khashoggi is gebeurd. Eerder meldden Turkse media op basis van anonieme bronnen dat de journalist is gemarteld en vervolgens is vermoord.

'Kroonprins niet betrokken bij dood journalist'

Een werknemer van de Saoedische regering die meewerkt aan het onderzoek zegt dat kroonprins Mohamed Bin Salman niets van de operatie wist. "Er was geen opdracht om Khashoggi te ontvoeren of vermoorden."

Turkse en Amerikaanse media schreven eerder dat een aantal van de door Turkije geïdentificeerde verdachten uit de directe omgeving van de Saoedische kroonprins zouden komen. Khashoggi had felle kritiek op de machthebber.

Hervorming inlichtingendienst vanwege dood Khashoggi

Koning Salman Bin Abdulaziz heeft laten weten dat de inlichtingendienst wordt hervormd. Hij heeft kroonprins Mohamed Bin Salman deze opdracht gegeven.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres vindt het erg verontrustend dat Khashoggi is overleden. "Er moet een transparant en grondig onderzoek komen en de daders moeten worden veroordeeld."

De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat de dood van Khashoggi onacceptabel is. Trump zegt dat er mogelijk consequenties volgen, maar dat de wapenleveranties niet zullen stoppen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!