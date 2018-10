De verdwenen journalist Jamal Khashoggi is overleden bij een ruzie in het Saoedische consulaat in Istanboel, blijkt uit de eerste resultaten van een Saoedisch onderzoek. Saoedi-Arabië heeft achttien mensen opgepakt in de zaak.

Volgens de onderzoekers zou Khashoggi ruzie hebben gekregen met mensen in het consulaat, meldt de Saoedische staatstelevisie. Die ruzie leidde tot zijn dood.

Saoedi-Arabië heeft niets gezegd over wat er met het lichaam van Khashoggi is gebeurd. Het onderzoek naar de achttien verdachten loopt volgens Saoedische media nog.

De vicedirecteur van de inlichtingendienst Ahmed Al Assari en een adviseur van het koningshuis, Saud Al Qahtani, zijn ontslagen vanwege de dood van journalist.

Een medewerker van de Saoedische regering die meewerkt aan het onderzoek zegt dat kroonprins Mohamed Bin Salman niets van de operatie wist. "Er was geen opdracht om Khashoggi te ontvoeren of vermoorden."

Turkse en Amerikaanse media schreven eerder dat een aantal van de door Turkije geïdentificeerde verdachten uit de directe omgeving van de Saoedische kroonprins zouden komen.

Inlichtingendienst Saoedi-Arabië hervormd vanwege zaak

Koning Salman Bin Abdulaziz heeft laten weten dat de inlichtingendienst wordt hervormd. Hij heeft kroonprins Mohamed Bin Salman de opdracht daarvoor gegeven.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan belde vrijdagavond met koning Abdulaziz over de zaak. Ze spraken af informatie met elkaar te blijven delen.

Roep om transparant onderzoek

De baas van de Verenigde Naties António Guterres vindt het erg verontrustend dat Khashoggi is overleden. "Er moet een transparant en grondig onderzoek komen en de daders moeten worden veroordeeld."

De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat de dood van Khashoggi onacceptabel is. Trump zegt dat er mogelijk consequenties volgen, maar dat de wapenleveranties niet zullen stoppen.

Khashoggi wordt sinds 2 oktober vermist

De Saoedische journalist ging op 2 oktober het Saoedische consulaat in om documenten voor zijn bruiloft in orde te maken. Hij kwam het gebouw niet meer uit. De Saoedische autoriteiten zeiden eerder nog dat Khashoggi het pand had verlaten.

Turkije zegt in het bezit te zijn van geluidsopnames waarop te horen is dat de journalist direct na het binnengaan van het consulaat wordt overmeesterd door vijftien mannen. Daarna zou hij zijn gemarteld en onthoofd. De mannen zouden Khashoggi's lichaam in stukken hebben gesneden en de delen op verschillende plekken in Turkije hebben verstopt.

Turkse onderzoekers hebben al op meerdere locaties naar de stoffelijke resten van de journalist gezocht. Zij konden pas laat starten met het onderzoek naar de verdwijning, doordat ze niet direct toestemming kregen om het consulaat te betreden.

Khashoggi uitte kritiek op kroonprins

Khashoggi leefde jarenlang op goede voet met het koningshuis van Saoedi-Arabië. Maar nadat kroonprins Salman meer macht kreeg, begon Khashoggi vaker kritiek te uiten.

De journalist verhuisde naar de Verenigde Staten, waar hij een column schreef voor The Washington Post. Ook kwam hij vaak in televisieprogramma's vertellen over het Saoedische koningshuis.

