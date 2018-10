De Verenigde Staten hebben een 44-jarige Russische vrouw aangeklaagd voor bemoeienis met Amerikaanse verkiezingen, waaronder de congresverkiezingen die plaatsvinden in november.

De vrouw speelde een belangrijke rol in de desinformatiecampagne die wordt georganiseerd vanuit Rusland, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie vrijdag.

Volgens de aanklager is Elena Alekseevna Khusyaynova hoofdboekhouder van het zogenoemde Project Lakhta, de Russische propaganda-acties. De VS heeft in februari vanwege deze acties al dertien Russen en drie bedrijven aangeklaagd.

Met het project, dat werd gefinancieerd door een naaste van de Russische president Vladimir Poetin, probeerden verdachten in de Verenigde Staten verdeeldheid te zaaien over politieke onderwerpen. Dat deden zij onder meer door op Facebook en Twitter berichten te plaatsen over onderwerpen als immigratie, wapenwetgeving en racisme.

In tegenstelling tot de aanklacht uit februari, wordt de zaak van de Russin niet behandeld door speciaal aanklager Robert Mueller, die de banden tussen Rusland en de Amerikaanse president Donald Trump onderzoekt. Bij deze aanklacht draait het om verdachten die met hun acties probeerden Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te laten winnen.

De aanklacht stelt dat de bemoeienis van Project Lakhta voor zover bekend geen invloed heeft gehad op de uitkomst van een Amerikaanse verkiezing.