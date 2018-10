Slechts één dag na de legalisering van wiet in Canada is de drug op meerdere plaatsen in het land al uitverkocht.

Vanaf woensdag is recreatief gebruik van marihuana legaal in Canada. Sindsdien loopt het storm bij de coffeeshops, wat al gauw tot tekorten bij de winkels leidde. Sommige coffeeshops bleven om die reden zelfs gesloten.

Rond middernacht ontstonden lange rijen voor verschillende wietwinkels in het land. Sommige mensen namen juichend hun bestelling op, meldt AFP. Anderen, de laatkomers, reageerden teleurgesteld omdat de drug al niet meer te verkrijgen was. Alleen al in Ontario, de dichtstbevolkte provincie van het land, ging woensdag voor ruim 500.000 euro aan marihuana over de toonbank.

Ook klanten die online wiet probeerden te kopen, ondervonden naar verluidt problemen doordat veel mensen tegelijk de drug op internet probeerden te bestellen. Internetwinkels in Ontario waarschuwden klanten dat bestellingen vijf dagen vertraging op zouden lopen.

Verkoopcijfers overtreffen alle prognoses

De vraag naar wiet is weliswaar groot, maar niet onverwacht. Toch overtreffen de eerste verkoopcijfers alle prognoses, zegt het overheidsbedrijf SQDC dat de verkoop reguleert in de Canadese stad Quebec. Volgens een woordvoerder van het bedrijf was het moeilijk in te schatten hoeveel wiet de winkels moesten inkopen "aangezien de sector 48 uur geleden nog illegaal was".

Op 20 juni stemde het Canadese parlement voor het legaliseren van marihuana. Premier Justin Trudeau wilde de drugs legaliseren zodat er toezicht kan komen op de productie en distributie.

In de meeste gebieden en staten in Canada zijn speciale wietwinkels geopend. In Quebec wordt de softdrug alleen in winkels van de overheid verkocht, net als alcohol. Volgens een Canadees statistiekbureau zullen 5,4 miljoen Canadezen, ongeveer 15 procent van de bevolking, in 2018 wiet gaan kopen.

