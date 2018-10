Turkije heeft vrijdag ontkend geluidsopnames gedeeld te hebben waarop te horen is hoe de Saoedische journalist Jamal Khashoggi zou zijn vermoord. Eerder zouden Turkse regeringsmedewerkers tegen Amerikaanse collega's hebben gezegd deze opnames in bezit te hebben.

Dat meldt televisiezender CNN TÜRK na een gesprek met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Cavusoglu. Die zei ook dat Turkije bewijsmateriaal en informatie rond het onderzoek naar de verdwijning van Khashoggi op 2 oktober heeft.

Eerder zouden medewerkers van de Turkse regering aan collega's uit de Verenigde Staten hebben laten weten dat ze video's en opnamen hadden die zouden bewijzen dat de Saoedische journalist is gedood in het Saoedische consulaat in Istanboel.

Op die opnamen zou te horen zijn hoe Khashoggi aangehouden, gemarteld en vermoord wordt. Daarna zou zijn lichaam in stukken zijn gezaagd. Saoedi-Arabië ontkent tot nu toe dat de journalist vermoord is. De Turkse geheime dienst wilde het materiaal niet vrijgeven, omdat dan bekend wordt hoe buitenlandse ambassades worden afgeluisterd.

Turkse onderzoekers zoeken in bos bij Istanboel

Khashoggi verdween op 2 oktober tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel om documenten voor zijn bruiloft in orde te maken. Hij zou het consulaat nooit meer uitgekomen zijn, waarna zijn Turkse verloofde alarm sloeg.

Vrijdag werd bekend dat Turkse onderzoekers op zoek zijn naar het lichaam van Khashoggi in een bos bij Istanboel en in de stad Yalova. Dit na onderzoek naar alle auto's die rond de dag van de verdwijning van Khashoggi in de buurt van het consulaat van Saoedi-Arabië geweest zijn.

