De omstreden islamprediker Anjem Choudary is vrijdagochtend voorwaardelijk vrijgelaten uit een gevangenis in Londen. Hij was de woordvoerder van de extremistische moslimorganisatie Sharia4UK.

Choudary heeft bij zijn vrijlating de helft van zijn gevangenisstraf uitgezeten, meldt de Britse krant The Guardian. Hij werd in 2016 veroordeeld tot 5,5 jaar cel wegens zijn steun aan Islamitische Staat.

Volgens de rechter had hij "de grens overschreden" tussen het legitiem uiten van eigen opvattingen en crimineel gedrag.

De Britse autoriteiten hebben voorbereidingen getroffen om te voorkomen dat Choudary opnieuw steun gaat zoeken voor terrorisme, schrijft The Guardian. Volgens de Britse minister van Gevangeniswezen Rory Stewart is Choudary "gevaarlijk" en zal hij de komende tijd streng in de gaten worden gehouden door de politie.

Het hoofd van de antiterrorismebestrijding en de Metropolitan Police vinden daarentegen dat Choudary niet overschat moet worden. Gepensioneerd politieman Mark Rowley, destijds betrokken bij de zaak, zegt tegen een radioprogramma van de BBC dat Choudary enkel anderen kopieert en daarom "zielig" is. "Choudary is geen kwaadaardig genie waar we allemaal bang voor moeten zijn."

Protestmars tegen Mohammed-cartoons

Choudary zou in 2010 in Londen een protestmars hebben geleid langs het Deense consulaat in reactie op de Mohammed-cartoon in de Deense krant Jyllands Posten. De deelnemers aan de mars droegen borden die anti-Westerse teksten en bedreigingen bevatten.

Ook leidde Choudary zes terroristen op die in 2012 in Groot-Brittannië werden opgepakt wegens het beramen van omvangrijke terroristische aanslagen. De Deense krant bericht dat Choudary zich bewonderend uitliet over de terroristen die achter de aanslagen in Londen en New York zaten.

Ook zou de Brit in het verleden meerdere fundamentalistische organisaties hebben opgericht, die daarna weer werden verboden.

Hij zou in de gevangenis begeleiding hebben gekregen om zijn opvattingen te veranderen. Het is volgens The Guardian niet duidelijk of dat is gelukt. Zijn vrijlating laat zien dat Choudary zich wel aan de gevangenisregels hield, ondanks eerdere uitlatingen waarin hij westerse autoriteiten afwees.