De Amerikaanse autoriteiten doen onderzoek naar kindermisbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Pennsylvania. Zeven van de acht bisdommen in de staat zeggen gesommeerd te zijn documenten over te dragen, berichten Amerikaanse media.

Eerder dit jaar verscheen een vernietigend rapport over grootschalig misbruik binnen de kerk in Pennsylvania. Zeker duizend mensen, voornamelijk kinderen, zijn volgens het rapport in de loop van decennia slachtoffer geworden van het wangedrag van zo'n driehonderd priesters en andere geestelijken. Veel van die feiten zijn al verjaard.

Het lijkt volgens belangbehartigers van slachtoffers het eerste grote federale onderzoek te zijn naar het misbruik binnen de kerk.

Het schandaal heeft ook geleid tot het vertrek van de aartsbisschop van Washington D.C. Donald Wuerl stapte op vanwege seksueel misbruik door katholieke geestelijken in zijn vroegere bisdom in Pennsylvania.

Wuerl is er ook van beschuldigd dat hij zou hebben geweten van seksueel misbruik door zijn voorganger, ex-kardinaal Theodore McCarrick. Wuerl ontkent dat.