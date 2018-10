Twee Republikeinse leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaan onderminister van Justitie Rod Rosenstein verhoren over het mogelijk achterhouden van documenten in het Ruslandonderzoek.

Dat is donderdagavond lokale tijd bekendgemaakt. Het verhoor vindt donderdag 24 oktober plaats en wordt geleid door Bob Goodlatte, voorzitter van de juridische commissie van het Congres, en Trey Growdy.

Ook twee Democraten uit het Huis van Afgevaardigden zullen bij het gesprek aanwezig zijn.

De Republikeinen beschuldigen het ministerie van Justitie ervan dat documenten over het Ruslandonderzoek worden achtergehouden. Rosenstein is de persoon binnen het departement die over het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller gaat.

Het verhoor gaat ook over een artikel van The New York Times van een aantal weken geleden, waarin stond dat Rosenstein had gezegd dat hij bereid was om president Donald Trump af te luisteren om hem zo af te kunnen zetten. Rosenstein ontkent dit verhaal en zegt dat hij goed samenwerkt met Trump.

Mueller onderzoekt de beïnvloeding van de presidentsverkiezingen in 2016 door Rusland.

