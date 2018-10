Een Turks onderzoeksteam zoekt naar het lichaam van de verdwenen journalist Jamal Khashoggi in het Belgrade-bos bij Istanboel en in de stad Yalova.

De Turkse politie is nagegaan waar alle auto's die rond de dag van de verdwijning van Khashoggi in de buurt van het consulaat van Saoedi-Arabië waren geweest zijn.

"Door ons onderzoek vermoeden wij dat de resten van Khashoggi zijn verborgen in Yalova en het Belgrade-bos", zegt een van de onderzoekers.

Khashoggi verdween op 2 oktober tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel om documenten voor zijn bruiloft in orde te maken. Hij is het consulaat nooit meer uitgekomen, waarna zijn verloofde alarm sloeg.

Het Saoedische consulaat en de woning van de consul zijn donderdag voor de tweede keer grondig doorzocht door de Turkse onderzoekers.

Turkije zegt dat journalist vermoord is

De Turkse overheid zegt een audiotape in handen te hebben waarop te horen is dat Khashoggi kort nadat hij bij het consulaat naar binnen ging, is overmeesterd door vijftien man. Dat team zou speciaal hiervoor uit Saoedi-Arabië gekomen zijn. De journalist zou gemarteld en onthoofd zijn. Daarna werd zijn lichaam in stukken gesneden, claimen de Turken.

Khashoggi was columnist voor de The Washington Post en woonde ook in de Verenigde Staten. Hij had een Turkse partner.

De journalist had jarenlang goede betrekkingen met het Saoedische koningshuis. Hij was echter een criticus van kroonprins Mohamed bin Salman, die zijn macht in het land de laatste jaren steeds verder uitgebreid heeft.

