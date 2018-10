De Curaçaose kerkleider Orlando B. is donderdag in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter is bewezen dat de 54-jarige B. meerdere vrouwen en ook minderjarigen gedurende een lange periode seksueel heeft misbruikt.

Ook mag B. van de rechter negentien jaar lang de functie van kerkleider niet uitoefenen. In eerste aanleg was de zelfverklaarde apostel nog veroordeeld tot negen jaar cel en een functieverbod van veertien jaar.

De aanklager had twaalf jaar tegen hem geëist. Maar volgens het hof is een hogere straf hier op zijn plaats, gezien de aard van de feiten. Verschillende slachtoffers werden door B. gedrogeerd alvorens hij hen misbruikte. Ook gebruikte hij regelmatig veel geweld.

B. noemt zichzelf een slachtoffer van een complot. Andere kerken zouden mensen hebben aangezet valse verklaringen te doen, aldus de kerkleider.

Naar aanleiding van een geluidsopname van een slachtoffer, die tijdens de rechtszitting werd gebruikt, zei B. dat hij in dat specifieke geval "een religieuze fout" had gemaakt.

B. was oprichter en leider van de Rains of Blessingskerk, een kerkgenootschap dat zowel op Curaçao als in Nederland actief is.

Hij zou ook in Nederland slachtoffers hebben gemaakt. Uit onder meer Amsterdam, Den Haag en Tilburg zijn meerdere meldingen over misbruik binnengekomen. Dat B. een minderjarig meisje in een Rotterdams hotel heeft misbruikt, is bewezen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!