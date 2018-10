De Amerikaanse president Donald Trump was persoonlijk betrokken bij het besluit om de verhuizing van de federale politiedienst FBI uit het huidige hoofdkwartier in Washington stop te zetten, blijkt uit vrijgegeven e-mails. Dat wekt de schijn van belangenverstrengeling, zeggen critici.

De betrokkenheid van Trump bij het besluit blijkt uit e-mails die openbaar zijn gemaakt door Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden, schrijft The New York Times donderdag.

De Democraten voeren aan dat Trump er belang bij heeft dat het J. Edgar Hoover-gebouw, waarin de FBI nu huist, niet wordt verkocht aan projectontwikkelaars, omdat dat zou kunnen leiden tot concurrentie voor het Trump Hotel aan de overkant van de straat.

Het FBI-gebouw wordt beheerd door de General Services Administration (GSA), de dienst die onder meer verantwoordelijk is voor de vastgoedbezittingen van de overheid.

Uit de vrijgegeven e-mails blijkt dat GSA-medewerkers met het Witte Huis en met Trump zelf overlegden over de verhuizing naar een buitenwijk van de hoofdstad, die op dat punt al zeker tien jaar op de planning stond.

"Gezien zijn achtergrond, zou president Trump alle interacties of communicatie over het project rond het FBI-hoofdkwartier hebben moeten vermijden, om zowel oprechte als schijnbare belangenverstrengeling te voorkomen", schreven verschillende Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden donderdag in een brief aan GSA-directeur Emily Murphy.

Correspondentie brengt GSA-directeur verder in het nauw

De inhoud van de e-mails strookt niet met de uitspraken die Murphy afgelopen april deed tijdens een hoorzitting in het Congres. Toen haar werd gevraagd of Trump een rol speelde bij het afblazen van de verhuizing, antwoordde ze dat het besluit enkel door de FBI genomen was.

De New Yorkse vastgoedmagnaat Trump brak na zijn aantreden als staatshoofd met de traditie dat presidenten afstand doen van financiële belangen in eigen ondernemingen. Hoewel Trump zijn twee zoons Donald Trump jr. en Eric Trump aanstelde als leiders van het familieconcern en zelf zijn functies in dat bedrijf neerlegde, bleven zijn financiële belangen in stand.

Het Trump Hotel in Washington is ook gevestigd in een gebouw dat wordt gehuurd van de GSA. Dit betekent dat Trump na zijn inauguratie de baas van zijn verhuurder werd. De GSA oordeelde in maart 2017 echter dat dit niet heeft geleid tot belangenverstrengeling.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!