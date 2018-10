De Russische president Vladimir Poetin zegt dat militanten van Islamitische Staat (IS) bijna zevenhonderd mensen hebben gegijzeld in een deel van Syrië dat wordt gecontroleerd door troepen die steun krijgen van de VS.

Volgens Poetin dreigen de militanten elke dag tien mensen te executeren als niet aan hun eisen wordt voldaan. Eergisteren zouden de gijzelnemers volgens de Russische president al tien mensen hebben geëxecuteerd. Poetin vertelde niet waar IS om heeft gevraagd.

In de badplaats Sochi aan de Zwarte Zee zei Poetin dat onder de gijzelaars verschillende Amerikaanse en Europese staatsburgers zijn. Hij voegde eraan toe dat IS inmiddels meer invloed heeft op het grondgebied van de door de VS gesteunde strijdkrachten.

Een Russisch persbureau zei woensdag al dat de zevenhonderd gijzelaars uit een vluchtelingenkamp kwamen. Dat kamp zou bewaakt worden door Amerikaanse troepen.

Zo'n 130 families zouden zijn ontvoerd en naar de stad Hajin zijn gebracht.