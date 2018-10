De Duitse autoriteiten hebben volgens Duitse media een grote terroristische aanslag van Islamitische Staat (IS) voorkomen. Justitie heeft de planning van de terreurdaad bevestigd.

Daaraan ging een onderzoek van ruim een jaar vooraf. Het was de bedoeling dat in 2016 drie jihadistenteams naar Duitsland zouden reizen om voorbereidingen te treffen en voor de uitvoering te zorgen.

Doelwit was volgens de zenders NDR en WDR mogelijk een muziekfestival. "Voor ons was de stand van zaken in dit geval zeer concreet en ook een zware druk", zei de procureur-generaal tegen de NDR.

Een Duits echtpaar zou een centrale rol hebben gespeeld. Zij gingen in de herfst van 2015 naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS.

De vrouw, een bekeerlinge, probeerde vanuit Raqqa Duitse vrouwen te ronselen om hen te laten trouwen met potentiële aanslagplegers. Op deze manier konden deze mannen makkelijker naar Duitsland komen. Een van de benaderde vrouwen werkte echter voor een veiligheidsdienst.

Het verdachte stel zit sinds oktober 2017 in een Koerdische cel in het noorden van Syrië. Hun opdrachtgever was de hoge IS-functionaris Abu Mussab Al Almani. Hij is mogelijk overleden.

