Een Poolse zakenman is woensdag in Aix-en-Provence veroordeeld tot levenslang wegens de moord op zijn schatrijke schoonmoeder Hélène Pastor.

De rechter achtte volgens de Franse media bewezen dat hij de opdracht heeft gegeven de vrouw uit Monaco uit de weg te ruimen om de erfenis veilig te stellen.

De dader en een handlanger die op de uitkijk stond, kregen dezelfde straf opgelegd. In Frankrijk betekent dat niet noodzakelijk dat de veroordeelde voor de rest van zijn of haar leven achter tralies blijft. Er kan na verloop van tijd om gratie worden gevraagd.

De advocaat van de opdrachtgever, die in het verleden de Poolse consul was in Monaco, heeft aangekondigd hoger beroep aan te tekenen.

Pastor (77) overleed aan de verwondingen die ze in mei 2014 in Nice opliep, doordat een schutter haar dwars door de ruiten van haar auto onder vuur nam. Haar chauffeur belandde in het ziekenhuis en overleefde de aanval evenmin.

De familie Pastor maakte fortuin in de vastgoedwereld en geniet groot aanzien in het welvarende Zuid-Franse vorstendom.