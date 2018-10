De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zijn regering de Turkse overheid heeft gevraagd vermeende audio-opnames van de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi te overleggen. Trump gelooft niet dat het Saoedische koningshuis bij de verdwijning van de journalist is betrokken.

De Turkse regeringskrant Yeni Safak heeft woensdag details gepubliceerd uit audio-opnames van de vermeende marteling van en moord op Khashoggi. De opnames zouden in handen zijn van de Turkse onderzoekers.

Het is in Turkije niet gebruikelijk dat dergelijke zaken in regeringsgezinde media worden gepubliceerd zonder goedkeuring van de regering.

De Amerikaanse president heeft laten weten dat zijn regering die audio-opnames graag wil horen, "als ze al bestaan".

Critici binnen en buiten de VS stellen dat Trump probeert de Saoedische regering een hand boven het hoofd te houden. In een interview met Fox News zei hij niet van plan te zijn om de Saoedische bondgenoot in de steek te laten. Trump verwacht nog voor het einde van de week opheldering te krijgen over het lot van Khashoggi.

Turkse onderzoekers doorzochten woensdag de ambtswoning van de Saoedische consul-generaal in Istanboel. Eerder deze week werd het consulaat ook door deze onderzoekers onder de loep genomen.

Volgens Trump zaten 'losgeslagen elementen' achter moord

Dinsdag vergeleek Trump de geuite beschuldigingen nog met de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van Brett Kavanaugh, de nieuwe rechter van het Amerikaans Hooggerechtshof. "Dit is weer zo'n geval van schuldig worden bevonden totdat het tegendeel wordt bewezen", aldus Trump.

Ook speculeerde de president dat "moordenaars die op eigen houtje handelden" achter de moord op Khashoggi zouden kunnen zitten.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, is in Saoedi-Arabië om over de kwestie-Khashoggi te spreken. Hij zei woensdag dat Riyad nog een paar dagen moet krijgen om het eigen onderzoek naar de verdwijning van de journalist af te ronden.

Journalist zou op gruwelijke wijze zijn gemarteld en vermoord

Volgens de Turkse regering werd Khashoggi na zijn aankomst bij het Saoedische consulaat in Istanboel overmeesterd door een team van vijftien personen dat vanuit Saoedi-Arabië was ingevlogen. Zij zouden de journalist hebben gemarteld, waarbij zijn vingers werden afgesneden. Daarna werd hij onthoofd en werd zijn lichaam in stukken gesneden.

Verschillende leden van het vijftienkoppige Saoedische 'moordcommando' zouden banden hebben met de Saoedische kroonprins Mohammad Bin Salman. Khashoggi had regelmatig kritiek op de prins. Bin Salman ontkent zelf elke betrokkenheid.

Trump sprak eerder deze week met de kroonprins en de Saoedische koning Salman. Hij zegt hun verklaringen te geloven.

