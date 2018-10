De Turkse autoriteiten hebben woensdag de woning van de Saoedische consul-generaal in Istanboel doorzocht. Het Turkse Openbaar Ministerie probeert te achterhalen wat er is gebeurd met de verdwenen Saoedische journalist Jamal Khashoggi.

Over deze politieactie bestond aanvankelijk verwarring. Minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu ontkende woensdag mediaberichten dat het huis van de consul was doorzocht. Omdat diens familie nog aanwezig was moesten de inspecteurs hun werkzaamheden uitstellen.

De consul zelf was dinsdag al naar Riyad gevlogen. Turkije heeft hem niet teruggestuurd naar Saudi-Arabië, benadrukte Çavusoglu.

Het onderzoeksteam had maandagavond het consulaat in de wijk Levent al grondig doorzocht. Dat duurde negen uur. Er is onder meer DNA verzameld.

De regeringskritische journalist Khashoggi betrad het gebouw op 2 oktober om papieren voor zijn aanstaande huwelijk op te halen. Hij is daarna niet meer gezien. De politie is er woensdag opnieuw op bezoek gegaan. Ze concentreerde zich volgens een getuige vooral op de achtertuin.

De Turkse regeringsgezinde krant Yeni Safak heeft woensdag details gepubliceerd uit audio-opnames die in handen zouden zijn van de Turkse onderzoekers. Die details werden bevestigd door een hooggeplaatste ambtenaar. Uit de opnames zou blijken dat Khashoggi's vingers werden afgesneden tijdens een martelsessie. Kort daarna zou de journalist zijn onthoofd en werd zijn lichaam in stukken gesneden.

Zowel de Verenigde Staten als veel Europese landen hebben opheldering geëist van Saoedi-Arabië.

'Veel verdachten zijn bevriend met Saoedische kroonprins'

Geheime Saoedische documenten die The New York Times heeft bemachtigd zouden aantonen dat een aantal door Turkije geïdentificeerde verdachten in de zaak van de vermiste Saoedische journalist uit de directe omgeving van de Saoedische kroonprins komen.

Veel grote bedrijven hebben aangegeven voorlopig af te zien van investeringen in Saoedi-Arabië zolang de zaak niet opgehelderd is. Veel belangrijke economische spelers hebben ook laten weten af te zien van deelname aan een grote investeringsconferentie die binnenkort in de Saoedische hoofdstad Riyad plaatsvindt.

Trump ligt onder vuur om pro-Saoedische houding

De Amerikaanse president Donald Trump, die sinds hij in het Witte Huis zit tegen adviezen van veel experts in veel heeft geïnvesteerd in de handelsrelatie met Saoedi-Arabië, zegt te geloven dat de kroonprins niets met de zaak te maken heeft. Hij baseert zich op een telefoongesprek met Bin Salman dat hij eerder deze week had.

Het feit dat Trump de claim van de kroonprins zonder voorbehoud zegt te geloven, leidde tot veel kritiek van Amerikaanse politici. Veel Republikeinen en Democraten roepen op tot sancties tegen Saoedi-Arabië vanwege de verdwijning van de Amerikaanse ingezetene.

Rectificatie: Eerder op woensdag meldde persbureau Reuters op basis van de Saoedische krant Sabq dat de Saoedische consul-generaal uit zijn ambt was ontheven. Dat werd vervolgens gemeld door een groot aantal internationale media, waaronder NU.nl. Het bericht van Reuters blijkt niet op waarheid te berusten; Sabq bracht geen artikel met die strekking.

