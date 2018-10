Zeker negentien mensen zijn woensdag omgekomen door een schietpartij op een school in Kerch, een plaats op het schiereiland de Krim. Meerdere gemaskerde mensen zouden met een geweer om zich heen hebben geschoten en daarna een explosie hebben veroorzaakt.

Er zouden meer dan vijftig mensen gewond zijn geraakt, onder wie leerlingen en docenten. Meer dan twintig van hen zijn er ernstig aan toe. Volgens ooggetuigen werden de leerlingen door een onbekend aantal daders "opgejaagd".

De Russische president Vladimir Poetin heeft de veiligheidsdiensten opdracht gegeven uit te zoeken wat er in Kerch gebeurd is.

De onderzoekers beschouwen het bloedbad op de school als een massamoord. Zij noemen een achttienjarige student van de school als verdachte.

Verdachte heeft zichzelf doodgeschoten

De verdachte heeft zichzelf doodgeschoten, aldus het Russische Onderzoekscomité. Op beveiligingsbeelden zou te zien zijn dat hij vlak voor de schietpartij met een geweer de school betreedt.

Een officiële woordvoerder van de Russische Nationale Garde sprak van een terroristische aanslag met meerdere daders. Een van de daders zou zichzelf hebben opgeblazen. De bom bevatte stukken metaal en werd tot ontploffing gebracht in de kantine.

De Russische premier Sergei Aksyonov noemde eerder op de dag een 22-jarige student als enige verdachte, meldt het Russische persbureau Interfax. Die student zou zichzelf hebben doodgeschoten in de school.

Andere scholen in Kerch zijn uit voorzorg geëvacueerd

Op beelden van lokale tv-stations is te zien hoe zwaargewapende agenten het gebouw ingaan. Volgens diverse Russische media is er een explosief ontmanteld, maar dat is nog niet bevestigd door de autoriteiten.

De school waarop de schietpartij plaatsvond is een technisch college dat beroepsopleidingen aanbiedt. Andere scholen en kleuterscholen in Kerch zijn uit voorzorg geëvacueerd.

In Kerch is een omstreden brug gebouwd die het oostelijke deel van het schiereiland met Rusland verbindt. De verbinding werd in mei officieel geopend door Poetin.

