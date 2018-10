Het dodental als gevolg van de verwoestende orkaan Michael in de Verenigde Staten is opgelopen tot minstens 27. Reddingswerkers zijn in het zuidoosten van het land op zoek naar nog honderden vermisten.

In Florida, waar onder meer de plaatsen Mexico Beach en Panama City zwaar zijn beschadigd, kwamen zeventien mensen om. In Georgia is één dode gemeld en in North Carolina en Virginia zijn respectievelijk drie en zes mensen omgekomen.

De orkaan was er een van de vierde categorie, op een schaal van vijf, en kwam vorige week woensdag aan land in Florida.

Michael had toen windsnelheden tot 250 kilometer per uur. Daarna zwakte de orkaan af tot een tropische storm. Donderdag zorgde de storm voor overstromingen in de staten North Carolina en Virginia.

Bijna een miljoen huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. Het kan nog weken duren voordat alle gebouwen in Florida weer van stroom voorzien zijn.

