​De twee bemanningsleden van de raket die vorige week op weg naar het ruimtestation ISS een noodlanding moest maken, hadden geen tijd om nerveus te zijn over de afloop van het incident.

In een interview met het Russische televisiestation Rossiya-24 zegt kosmonaut Alexej Ovtsjinin dat hij en zijn collega te maken hadden met enorme G-krachten. "Stel je voor dat een betonnen blok dat zeven keer zo zwaar is als jij, drukt op je borst", vergelijkt hij. De Rus benadrukt dat hij tijdens zijn training met grotere G-krachten te maken heeft gehad.

"Er was geen tijd om nerveus te zijn", blikt hij terug. "We moesten aan het werk om ervoor te zorgen dat de noodlanding goed zou verlopen."

De lancering vond plaats op de raketlanceerplaats Kosmodroom van Bajkonoer in Kazachstan. Het is nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan. Tot een bepaald punt na de lancering kan een raket de vlucht afbreken, waarna de capsule veilig kan terugkeren.

De twee bemanningsleden maakten een noodlanding in Centraal-Kazachstan en bleven ongedeerd.

'We maakten grapjes'

Op videobeelden is te zien dat de twee flink door elkaar worden geschud. Als duidelijk wordt dat de lancering mislukt, zegt Ovtsjinin: "Dat was een korte vlucht."

Volgens de Amerikaanse astronaut Nick Hague moesten ze beiden lachen nadat duidelijk werd dat ze weer terug zouden keren. "We schudden handen en maakten wat grapjes over de korte vlucht."

Hague zegt dat de eerste twee minuten van de lancering zonder problemen verliepen. Daarna veranderde de situatie snel. "Toen we hevig door elkaar werden geschud, wist ik dat er iets mis was", zegt hij tegen SciNews. "Ik hoorde een alarm en zag een noodlamp branden. Toen veranderde de missie. We moesten veilig terugkeren".