Tien dagen na de botsing tussen twee vrachtschepen op de Middellandse Zee bij Corsica is weggelopen olie aangespoeld op Zuid-Franse stranden.

De olie is terechtgekomen in Saint-Tropez en twee naburige gemeentes, heeft de prefect van Toulon dinsdag gezegd. Het gaat om een gebied van 16 kilometer lang.

Voor het opruimen van de olieresten, vermengd met zeewier, is een noodplan in werking getreden. De bevolking is opgeroepen niet zelf aan de slag te gaan, maar de autoriteiten op de hoogte te brengen van de verontreinigde plekken.

Onder meer het strand van Pampelonne is getroffen. Dat werd wereldberoemd door de film Et Dieu... créa la femme met Brigitte Bardot. Door het slechte weer zijn er in de streek momenteel weinig toeristen.

Na de aanvaring tussen een autotransportschip en een containerschip konden de Franse en Italiaanse marine veel gelekte stookolie opzuigen en wegpompen, maar niet alles.