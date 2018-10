Het Turkse onderzoeksteam dat de verdwijning van Jamal Khashoggi in Istanboel onderzoekt, kan bewijzen dat de journalist is vermoord in het Saoedische consulaat.

Er zou "onomstotelijk bewijs" zijn gevonden, heeft een hoge Turkse functionaris dinsdag gezegd tegen het Amerikaanse persbureau AP.

Volgens het persbureau, dat de identiteit van de "hoge Turkse official" niet bekendmaakt, is het bewijs gevonden tijdens een onderzoek in het gebouw van het consulaat.

Maandag waren de onderzoekers al negen uur lang bezig in het consulaat, waarbij ze onder meer bodemmonsters namen. Dinsdag volgde nader onderzoek op dezelfde locatie. De functionaris kon volgens AP alleen op anonieme basis spreken, omdat hij geen uitspraken over het onderzoek mag doen.

CNN meldt dinsdagavond op basis van een anonieme Turkse overheidsfunctionaris dat Khashoggi in stukken is gezaagd nadat hij werd gedood. Dat zou een van de conclusies zijn na het Turkse onderzoek in het consulaat. Vorige week meldde New York Times al dat het lichaam van de journalist in stukken zou zijn gehakt.

Zoektocht naar giftige stoffen

Wat het genoemde bewijs precies inhoudt, is nog niet bekendgemaakt. Eerder op dinsdag onthulde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan al dat er gezocht werd naar giftige stoffen en dat sommige materialen in het consulaat waren overgeschilderd. Dit is mogelijk gedaan om sporen uit te wissen.

Eerder stelde Turkije over audio-opnamen te beschikken waaruit zou blijken dat Khashoggi, die sinds begin deze maand vermist is, vermoord is tijdens verhoor in het consulaat. Er zou te horen zijn dat Khashoggi wordt aangehouden, gemarteld en uiteindelijk gedood en in stukken wordt gezaagd. Saoedi-Arabië ontkent tot nu toe dat de Saoedische journalist is vermoord.

Saoedische consul verlaat Turkije vlak voor doorzoeking ambtswoning

De Saoedische consul-generaal in Istanboel heeft Turkije verlaten. Mohammad Al Otaibi stapte dinsdag op het vliegtuig naar Riyad, enkele uren voordat de Turkse politie zijn ambtswoning kon doorzoeken, berichten Turkse media.

Het doorzoeken van de ambtswoning van de consul in Istanboel is onderdeel van het Turkse onderzoek naar de verdwijning van Khashoggi.

De Turkse minister Mevlut Cavusoglu (Buitenlandse Zaken) stelde dat de Saoedische consul-generaal het land mag verlaten als hij dat wenst. "Als Saoedische diplomaten willen terugkeren naar hun land, dan mogen ze gaan. Er zijn geen beperkingen", zei de minister volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!