Een hooggeplaatste bestuurder van de Chinese autonome regio Xinjiang verdedigt het bestaan van kampen waarin Oeigoeren, een moslimminderheid in China, verblijven. Hij heeft het over opleidingscentra, terwijl mensenrechtenorganisaties van heropvoedingskampen spreken.

In de opleidingscentra leren Oeigoeren diverse beroepsvaardigheden, zegt regiovoorzitter Zakir Shohrat in een dinsdag verschenen interview met het Chinese staatspersbureau Xinhua.

In het artikel komt niet naar voren hoeveel mensen in de kampen zitten. Volgens een mensenrechtencomité van de Verenigde Naties gaat het om ruim één miljoen Oeigoeren. In de kampen moeten zij hun trouw zweren aan de Chinese president Xi Jinping, zeggen mensenrechtenorganisaties.

De Oeigoeren hebben een eigen taal, eigen gebruiken en zijn in tegenstelling tot het merendeel van China islamitisch. Ze wonen voornamelijk in de noordwestelijke regio Xinjiang, waar ze een meerderheid vormen, en voelen zich al jaren onderdrukt door de regering in Peking.

Volgens Zakir zijn de kampen bedoeld om terrorisme in het land te voorkomen. Hierbij verwijst hij naar de terroristische aanvallen in Xinjiang, waarbij vele honderden doden zijn gevallen. Ook zegt hij dat de Chinese regering zich aan de wet houdt in de strijd tegen terrorisme.

'Oeigoeren blij met kans om zichzelf te verbeteren'

In de kampen krijgen de Oeigoeren onder meer taal-, geschiedenis-, en cultuurlessen. Daarnaast leren zij ook over de Chinese wet. Volgens de regiobestuurder zijn de "trainees" blij met de gratis kans om zichzelf en hun levens te verbeteren.

De Oeigoeren slapen volgens Zakir in slaapzalen die voorzien zijn van radio's, televisies, airco en badkamers. Er zijn ruimtes waar zij kunnen lezen, computeren en sporten. In de kantine kunnen ze gratis voedzame maaltijden krijgen. Ook zijn er volgens de bestuurder onder meer dans- schrijf-, zang- en sportwedstrijden.

Oeigoeren in het buitenland verklaren dat familieleden in China plots zijn verdwenen. Zij zouden sindsdien geen contact meer met ze hebben.

