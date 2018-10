De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gezegd dat uit het Turkse onderzoek naar de verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi is gebleken dat in het Saoedische consulaat mogelijk met bewijsmateriaal is geknoeid.

De Turkse president stelde dat het onderzoek zich richt op het gebruik van "giftige stoffen". Uit dat onderzoek zou zijn gebleken dat sommige materialen in het consulaat zijn overgeschilderd, mogelijk om bewijs te verbergen. Erdogan wil zo snel mogelijk "een geloofwaardige conclusie" van het onderzoek bekendmaken.

Turkse onderzoekers zijn maandag begonnen met het onderzoek in het Saoedische consulaatsgebouw in Istanboel. Ze hebben daar onder meer bodemmonsters genomen in en rondom het gebouw waar Khashoggi voor het laatst gezien is, zo meldde een woordvoerder van de Turkse regering dinsdag.

"Er is nauwkeurig gezocht in het consulaat en alle noodzakelijke dingen worden meegenomen en onderzocht", aldus de Turkse official, die stelde dat het onderzoeksteam maandag negen uur bezig was geweest in het gebouw.

De Turkse onderzoekers zullen hun werk in het consulaat dinsdag voortzetten. Dan worden volgens Turkse media ook voertuigen en de nabijgelegen ambtswoning van de Saoedische consul doorzocht. De consul-generaal zelf is nog niet verhoord.

Turkse minister dringt aan op snelle resultaten

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Cavusoglu, wil net als zijn president dat het onderzoek snel vordert. "We moeten dit probleem oplossen, en wel zo snel mogelijk. Een consulaat is geen plek waar verhoren zouden moeten plaatsvinden", verwees hij naar het gerucht dat Khashoggi zou zijn overleden na een uit de hand gelopen verhoor.

De Saoedi's hebben volgens Cavusoglu nog geen bekentenis afgelegd of verdere informatie beschikbaar gesteld. De Turkse minister verwacht dat er meer informatie beschikbaar komt nadat zijn Amerikaanse ambtgenoot Mike Pompeo zijn gesprekken met de Saoedische koning Salman bin Abdulaziz Al Saud en kroonprins Mohamed bin Salman heeft afgerond.

Pompeo is momenteel in Riyad, waar hij de verdwijning van Khashoggi bespreekt met de Saoedische koninklijke familie. Mogelijk reist hij daarna door naar Turkije.

Cavusoglu zei verder nog geen reden te zien om reisbeperkingen in te stellen voor Saoedische diplomaten van en naar Turkije. Tevens bevestigde hij dat het onderzoek in de ambtswoning van de Saoedische consul en enkele voertuigen dinsdag zou worden voortgezet.

