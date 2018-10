New York is het afgelopen weekend voor het eerst in 25 jaar zonder schietincidenten gebleven. Dat meldt Rodney Harrison, de politiechef van New York.

Het laatste weekend dat in New York zonder schietincidenten verliep was in 1993, meldt de New York Daily News.

De reeks van drie dagen zonder schietpartij in de Amerikaanse stad begon vrijdag. Donderdag was het laatste schietincident geweest in de wijk Brooklyn. Het eerstvolgende incident met een vuurwapen was op maandag in The Bronx, meldt New York Daily News.

Harrison bedankte elke inwoner van New York voor het harde werken om de stad te beschermen en New York veiliger te maken. Bill de Blasio, burgemeester van New York, deelde een compliment uit aan de politie van de stad voor het bereiken van de prestatie.

De stad New York telde dit jaar tot nu toe ruim zevenhonderd schietpartijen. Het aantal incidenten met vuurwapens ligt 2,5 procent lager dan het aantal van vorig jaar half oktober.