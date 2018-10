Ecuador staat toe dat Julian Assange het internet weer mag gebruiken, maar legt hem wel strengere regels voor zijn verblijf in de ambassade op.

Dat blijkt uit een interne memo die is ingezien door de Britse krant The Guardian. De WikiLeaks-oprichter verblijft sinds 2012 in de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij aan strenge regels moet voldoen om zijn diplomatieke asiel bij het Zuid-Amerikaanse land te behouden.

Assange mag van Ecuador weer het internet gebruiken, mits hij zich onthoudt van online uitingen over politieke kwesties. Ook mag hij niet bijdragen aan het onthullen van gevoelige informatie.

Tevens mag Assange niet zelf elektronische apparatuur aansluiten in zijn vertrekken. Als hij dat toch doet, wordt dat volgens de memo als veiligheidslek beschouwd en ziet Ecuador zich genoodzaakt dat te melden bij de Britse autoriteiten.

Andere, minder belangrijke regels omvatten onder meer dat de Australiër zijn badkamer schoon houdt, beter voor zijn kat moet zorgen en voortaan zelf gaat betalen voor zijn eten en de was. Ook moet Assange ieder kwartaal een medische controle ondergaan, die hij zelf moet betalen.

De oprichter van de bekende klokkenluiderssite nam in 2012 zijn intrek in de ambassade, toen Zweden een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde. Assange vreesde via dat land te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

