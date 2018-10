De Amerikaanse president Donald Trump heeft een rechtszaak tegen pornoster Stormy Daniels gewonnen. De zaak ging over mogelijke laster van Trump aan het adres van Daniels.

The Hollywood Reporter laat weten dat Daniels ook de kosten van Trumps advocaat moet betalen. De pornoactrice had de president aangeklaagd wegens laster, omdat hij in een tweet zei dat de bedreiging van Daniels oplichting was.

Daniels zei dat ze in 2011 was bedreigd om zich stil te houden over haar affaire met Trump in 2006.

Volgens de rechter gaat de tweet van Trump over een "retorische situatie". "Het eerste artikel van de grondwet beschermt dit soort retorische stellingen", aldus de rechter in Texas. "De inhoud van de tweet moet niet als verklaring over Daniels worden gezien."

Michael Avenatti, de advocaat van Daniels, liet in een reactie weten dat deze uitspraak de andere zaak op geen enkele manier beïnvloedt.

De zaak van Daniels tegen Trump over het ongeldig maken van het zwijgcontract loopt nog. Kort voor de verkiezingen in 2016 heeft de advocaat van Trump, Michael Cohen, 130.000 dollar (112.000 euro) aan Daniels betaald zodat zij zich stil zou houden over de affaire. Dat heeft Cohen toegegeven.

