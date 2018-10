De Duitse politie sluit niet uit dat de man die maandag in Keulen een vrouw gijzelde een terroristisch motief had. Bij de gijzeling raakten (inclusief de gijzelnemer) drie mensen gewond, onder wie een veertienjarig meisje.

De gijzelnemer zou tijdens de gijzeling hebben gezegd dat hij bij Islamitische Staat (IS) hoorde, vertelden de autoriteiten maandag tijdens een persconferentie. Hij zou ook de vrijlating van een Tunesische vrouw hebben geëist.

De man gooide een molotovcocktail bij een snackbar naar binnen en gijzelde een vrouw in de apotheek van het centraal station. In de apotheek vond de politie blauwe kleine gasflessen die met plakband aan elkaar waren bevestigd. Ook werd er brandversneller gevonden.

Aan het lichaam van de man waren ook gasflessen bevestigd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en mishandeling.

Vermoedelijk is de dader een 55-jarige Syriër. In de apotheek is een paspoort gevonden, maar het is nog niet helemaal zeker of het om dezelfde persoon gaat. De man is herhaaldelijk aangehouden voor diefstal en drugsgerelateerde delicten.

Gijzelaar heeft lichte verwondingen

De gijzelnemer raakte door het ingrijpen van de politie zwaargewond en moest worden gereanimeerd. De gijzelaar, een vrouw, liep volgens de politie slechts lichte verwondingen op. Een veertienjarig meisje liep brandwonden op door de brandbom.

Vanwege het incident werd het station van de domstad ontruimd. Het station van Keulen is een van de drukste van Duitsland.