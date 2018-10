Een speciale eenheid van de politie heeft in Keulen met geweld een einde gemaakt aan een gijzeling in een apotheek in het complex van het centraal station. De politie heeft via sociale media laten weten dat de dader is overmeesterd, gewond is en "wordt gereanimeerd".

De man zou eerst een brandend voorwerp naar mensen in een fastfoodrestaurant hebben gegooid. Daarna zou hij zich met een of meer gijzelaars in de apotheek hebben verschanst. De politie had tijdens de twee uur durende gijzeling contact met de man.

Volgens de lokale Kölner Stadt-Anzeiger is een veertienjarig meisje gewond naar een ziekenhuis afgevoerd. Ze zou brandwonden hebben opgelopen.

De massaal uitgerukte politie van de domstad ontruimde vanwege de gijzeling het station en legde ook het treinverkeer stil. Het station van Keulen is een van de drukste van Duitsland.

