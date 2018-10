Vijf klanten die in Vlaanderen een vijftienjarig meisje bezochten voor betaalde seks, worden daarvoor niet bestraft. De rechtbank in Antwerpen sprak hen vrij van strafbare feiten, omdat niet bewezen is dat ze wisten dat ze minderjarig was.

Het Openbaar Ministerie (OM) had celstraffen tot één jaar geëist.

Een pooier had het meisje in 2016 weggelokt uit een instelling en haar gedwongen zich te prostitueren. In advertenties op internet deed ze zich voor als een 21-jarige.

Drie klanten hebben toegegeven met haar te hebben afgesproken in een hotel. De pooier werd eerder dit jaar veroordeeld tot zeven jaar celstraf. Hij is in beroep gegaan.

De zaak lijkt op de Valkenburgse zedenzaak, waarin het gerechtshof in Den Bosch klanten die een minderjarige prostituee bezochten taakstraffen en zeer korte celstraffen oplegde. Ook in dat proces had het OM langere celstraffen geëist.