Zeker dertien mensen zijn om het leven gekomen door noodweer in het departement Aude in het zuidoosten van Frankrijk.

De zenders BFM TV en Europa 1 meldden dat de slachtoffers vielen in een gebied dat was ondergelopen door zware regenval. In sommige gemeenten stond het water 6 meter hoog.

In een paar uur tijd viel er evenveel regen als normaal valt in een paar maanden tijd. Negen slachtoffers werden gevonden in de gemeente Trèbes. Een vrouw werd meegesleurd door het water in de plaats Villardonnel. Twee andere slachtoffers werden gevonden in Villegailhenc. Ook viel een dode in Villalier.

Een persoon raakte gewond door de instorting van een huis, meldt de Franse krant Le Monde. Het departement waarschuwt via Twitter dat sommige wegen dicht zijn en veel treinen niet rijden.

In Pezens zijn duizend inwoners geëvacueerd in verband met risico's van een nabijgelegen dam.

Reddingshelikopters wachten volgens BFM TV op beter weer voordat ze kunnen uitvliegen. "Mensen zitten vast op hun dak. We kunnen er niet met boten bij vanwege de kracht van het water. Het is te gevaarlijk", zegt hoofd van het departement Alain Thirion tegen persbureau Reuters.

Het ernstigst getroffen zijn de dorpen Conques-sur-Orbiel en Villardonnel, waar het water tot de eerste verdieping van woningen kwam.

Nog meer regen verwacht

De scholen in Aude blijven maandag dicht in verband met het noodweer. Ook dan worden er flinke regenbuien verwacht.

Het departement adviseert mensen thuis te blijven en niet de auto te nemen. Door de hevige regenval kan het water snel stijgen. Mensen worden gewaarschuwd waakzaam te zijn.

Stortbuien zijn in Frankrijk niet ongewoon in deze tijd van het jaar. Volgens meteorologen zijn deze buien wel extreem en is dat waarschijnlijk te danken aan het warme zeewater van de Middellandse Zee. Dit jaar is de warmste zomer sinds 1900 in Frankrijk.