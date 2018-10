Saoedi-Arabië heeft zich zondag dreigend uitgelaten over landen die overwegen sancties op te leggen naar aanleiding van de zaak van de verdwenen journalist Jamal Khashoggi. De reporter, die een Amerikaans paspoort heeft, lijkt vermoord te zijn in het Saoedische consulaat in Istanbul.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde zaterdag dat Saoedi-Arabië "zeer zwaar gestraft" gaat worden als blijkt dat Khashoggi vermoord blijkt te zijn.

Veel Amerikaanse bedrijven hebben voorlopig hun banden met en investeringen in Saoedi-Arabië opgeschort. De bank JP Morgan en autoproducent Ford besloten zondag af te zien van deelname aan een bijeenkomst voor Saoedische investeerders.

Diverse senatoren willen dat het Witte Huis duidelijker stelling neemt in de kwestie en sancties oplegt aan Saoedi-Arabië. "Het is een liederlijke schande dat een ander land een Amerikaans staatsburger naar een consulaat kan lokken, hem daar kan martelen en in mootjes kan hakken", aldus de Republikeinse senator Marco Rubio op CNN.

Europese landen willen ook openheid of maatregelen

Belangrijke Europese landen als Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk riepen zondag op tot maatregelen tegen Saoedi-Arabië als er geen onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar de verdwijning van Khashoggi.

"Het koninkrijk verwerpt elk dreigement en iedere poging om haar macht te ondermijnen", stelde het officiële Saoedische persbureau SPA zondag in een verklaring. "Dit geldt voor dreigementen om economische sancties op te leggen, het uitoefenen van politieke druk of het uiten van valse beschuldigingen."

Elke actie zal met "een grotere tegenactie worden beantwoord", aldus de verklaring. "Het koninkrijk heeft een cruciale rol in de wereldeconomie." Saoedi-Arabië is een van de grootste olieproducerende landen ter wereld.

Koning Salman belt Erdogan en bevestigt 'goede relatie'

Koning Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed heeft zondag gebeld met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om, volgens communiqué, "de goede banden tussen de twee landen te bevestigen". Erdogan zou welwillend staan tegenover een werkgroep van de twee landen die de verdwijning van Khashoggi zou moeten gaan onderzoeken.

De in Saoedi-Arabië geboren Khashoggi staat bekend om zijn kritiek op het land en het Saoedische koningshuis. De journalist woont in de Verenigde Staten en werkt voor The Washington Post. Hij verdween op 2 oktober tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanbul.

De Turkse autoriteiten zeggen de beschikking te hebben over een geluidsopname die Khashoggi zelf met zijn smartwatch zou hebben gemaakt van zijn bezoek aan het consulaat. Deze opname, die zou bewijzen dat hij gemarteld en vermoord is, zou hij hebben doorgestuurd naar zijn vrouw.

De verdwijning brengt de regering Trump flink in verlegenheid

De speculatie dat het Saoedische koningshuis te maken zou hebben met de vermoedelijke dood van de Amerikaanse staatsburger heeft de regering-Trump flink in verlegenheid gebracht. Trump heeft tijdens zijn presidentschap, tegen advies van specialisten in, flink geïnvesteerd in de relatie met Saoedi-Arabië. Zo hebben Washington en Riyad contracten gesloten voor wapendeals waarmee tientallen miljarden gemoeid zijn.

Veel Amerikaanse bedrijven hebben de afgelopen dagen al gemeld handel met en investeringen in Saoedi-Arabië te bevriezen zolang niet duidelijk is wat er met Khashoggi is gebeurd. De Britse zakenman Richard Branson stelt gesprekken met het Saoedische Public Investment Fund over een investering van 1 miljard dollar (865 miljoen euro) uit na de verdwijning van de journalist.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief