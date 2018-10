Bij een inbraak op een politiebureau op Curaçao is in de nacht van zaterdag op zondag een grote partij cocaïne uit een kluis in het politiecomplex gestolen.

De drugs waren door de politie in beslag genomen. Naar verluidt gaat het om 600 kilo.

Onbekenden hebben twee grote metalen deuren geforceerd om bij de partij drugs te komen. Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar de roof, zo laat ze weten via sociale media.

Het OM ontkent dat er ook geld en vuurwapens zijn gestolen.

Op sociale media is er veel kritiek op de roof

In het kader van het onderzoek is een uitgebrande vrachtwagen in beslag genomen. Op sociale media hebben veel mensen op Curaçao erg negatief gereageerd op de roof.

Veel mensen vragen zich af hoe zoiets in een politiebureau kan gebeuren.

