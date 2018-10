De regerende christendemocratische partij CSU heeft bij de deelstaatverkiezingen in het Duitse Beieren zijn absolute meerderheid verloren. Na het tellen van de stemmen staat de partij op een verlies van 10,4 procentpunt ten opzichte van 2013 en komt ze uit op 37,3 procent van de stemmen.

Het is het slechtste resultaat dat de CSU behaalde sinds 1950. De partij blijft ondanks het verlies wel de grootste partij in Beieren. Tweede partij is de Groenen met 17,8 procent van de stemmen.

De SPD, de landelijke coalitiepartner van de christendemocraten, verliest ruim de helft van zijn aanhang en komt uit op een historisch laagterecord van 9,5 procent. Daarmee worden de sociaaldemocraten de vijfde partij en kleiner dan nieuwkomer Alternative für Deutschland, die kan rekenen op 10,3 procent van de stemmen.

De Conservatieve Vrije Kiezers krijgen 11,5 procent van de stemmen, een kleine stijging ten opzichte van 2013. Mogelijk gaat CSU-minister-president Markus Söder maandag in gesprek met deze partij voor het vormen van een coalitie.

CSU zal een coalitieregering moeten gaan vormen

Als de exitpoll ook de uitslag is, betekent dat dat de CSU een coalitiepartner moet zoeken voor een meerderheidsregering voor de zuidelijke deelstaat.

De partij heeft, met uitzondering van de jaren 2008-2013 toen de partij een coalitiepartner nodig had, decennialang met een absolute meerderheid Beieren geregeerd. In 2013 behaalde de CSU 47,7 procent van de stemmen en haalde daarmee voldoende zetels voor de absolute meerderheid.

Tussen 2008 en 2013 regeerde de CSU met de liberale FDP, maar de vraag is of deze partij de kiesdrempel deze keer haalt. Volgens de eerste prognoses is een coalitie met de SPD ook niet mogelijk, schrijft het Duitsland Instituut.

Ruzie tussen CSU en CDU in regering Berlijn kan oorzaak zijn van verlies

Afgelopen zomer waren de christendemocratische zusterpartijen CDU en CSU verwikkeld in een conflict over het asielbeleid dat de Duitse regeringscoalitie voert. De CSU-minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, eiste een strengere aanpak.

Het leek er begin juli even op dat Seehofer zou opstappen, maar na urenlange onderhandelingen kwam het alsnog tot een akkoord. Er is besloten dat er in grensgebied gesloten doorreiscentra voor asielzoekers worden ingericht en dat procedures voor deze immigranten sneller zullen worden behandeld.

Uit een peiling van Tagesschau.de blijkt dat een meerderheid van de Beierse stemgerechtigden het niet eens was met de handelingen van Seehofer. Bovendien hebben Seehofer en Söder elkaar de afgelopen tijd verantwoordelijk gehouden voor de slechte peilingen, schrijft het Duitsland Instituut.

De CDU en de CSU treden in de Duitse bondsdag samen op onder de fractie de Unie. Zij zitten in een zogenaamde grote coalitie (GroKo) met de sociaaldemocratische SPD. In de deelstaatpolitiek, zoals in Beieren, zijn de zusterpartijen niet verenigd. De CDU is niet actief in Beieren.

