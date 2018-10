Een 34-jarige Brit is zondag tijdens een fietstocht in de Franse Alpen doodgeschoten, vermoedelijk door een jager. De Franse politie gaat ervan uit dat er geen opzet in het spel is.

De Brit werd gedood door een kogel terwijl hij over een bospad fietste. Een 22-jarige man die aan een groepsjacht deelnam, wordt verdacht van het afvuren van de kogel.

De schutter werd in shocktoestand in het ziekenhuis opgenomen en wordt verdacht van dood door schuld. Er is een onderzoek geopend naar het incident.

Het slachtoffer is een restauranthouder die in de regio Haute-Savoie woont, niet ver van de plek waar het incident plaatsvond.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!